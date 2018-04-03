Германская прокуратура запросила арест Пучдемона для экстрадиции в Испанию

3 апреля 2018 13:38 (UTC+04:00)

Прокуратура германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн запросила арест экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона с целью его дальнейшей экстрадиции в Испанию. Об этом говорится в сообщении надзорного органа, распространенном во вторник, передает ТАСС.

Теперь промежуточное решение будет принимать суд в городе Шлезвиг - инстанции предстоит либо удовлетворить, либо отклонить запрос прокуратуры о взятии политика под экстрадиционный арест. Когда это произойдет, не сообщается. Следующий процессуальный шаг - решение вопроса о его высылке.

Пучдемон был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии. По данным СМИ, сейчас он находится в тюрьме немецкого города Ноймюнстер.

В Германии мнения политиков и экспертов по вопросу экстрадиции Пучдемона разделились: одни предлагают выдать его Испании, другие призывают Берлин не торопиться и попытаться взять на себя роль посредника в конфликте вокруг Каталонии.

Ранее появилась неофициальная информация, что Пучдемон может запросить убежище в ФРГ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
При ДТП в Испании погиб слон
Европа 11:01
ZDF: Армения потеряла свое будущее
Армения 10:52
Нетаньяху назвал страны, которые согласились принять мигрантов от Израиля
Израиль 2 апреля 20:06
У берегов Испании погибли четыре мигранта
Европа 1 апреля 22:53
Немецкие самолеты Tornado больше не в состоянии выполнять задачи в рамках НАТО
Европа 1 апреля 05:21
Туристический автобус из Бельгии попал в ДТП в Германии
Европа 31 марта 14:25
Президент Кыргызстана принял верительные грамоты у послов Германии, Турции и Казахстана
Кыргызстан 30 марта 17:46
Узбекистан и Германия подписали многомиллионное соглашение
Бизнес 30 марта 09:16
Президенты Германии и Финляндии обсудили по телефону отношения ЕС и России
Европа 29 марта 17:59
Китай открыл новый маршрут для грузоперевозок до Германии
Бизнес 29 марта 16:06
Испания выдала ордер на арест Пучдемона
Европа 26 марта 19:21
Число пострадавших в результате столкновений в Барселоне возросло до 35
Европа 24 марта 15:18
В Кельне при столкновении электричек пострадали более сорока человек
Европа 16 марта 12:44
Беспорядки в Мадриде: задержаны шесть человек
Европа 16 марта 10:58
Эрдоган и Меркель обсудили двусторонние отношения
Турция 16 марта 06:41
Штайнмайер сообщил о конце политической неопределенности в Германии
Европа 14 марта 16:36
Меркель принесла присягу
Европа 14 марта 15:52
Штайнмайер утвердил в должности канцлера Меркель
Европа 14 марта 14:17