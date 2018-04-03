Германская прокуратура запросила арест Пучдемона для экстрадиции в Испанию

Прокуратура германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн запросила арест экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона с целью его дальнейшей экстрадиции в Испанию. Об этом говорится в сообщении надзорного органа, распространенном во вторник, передает ТАСС.

Теперь промежуточное решение будет принимать суд в городе Шлезвиг - инстанции предстоит либо удовлетворить, либо отклонить запрос прокуратуры о взятии политика под экстрадиционный арест. Когда это произойдет, не сообщается. Следующий процессуальный шаг - решение вопроса о его высылке.

Пучдемон был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии. По данным СМИ, сейчас он находится в тюрьме немецкого города Ноймюнстер.

В Германии мнения политиков и экспертов по вопросу экстрадиции Пучдемона разделились: одни предлагают выдать его Испании, другие призывают Берлин не торопиться и попытаться взять на себя роль посредника в конфликте вокруг Каталонии.

Ранее появилась неофициальная информация, что Пучдемон может запросить убежище в ФРГ.

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