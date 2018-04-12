Парламент Македонии вынес вотум доверия правительству

12 апреля 2018 04:31 (UTC+04:00)

Депутаты парламента Македонии большинством в 62 голоса (из 120) в ночь на четверг выразили доверие нынешнему правительству, 40 человек были против и двое воздержались, передает РИА Новости со ссылкой на агентство МИА.

Инициатором вотума выступила крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ экс-премьера Николы Груевского, которая ранее свыше десяти лет руководила республикой. Дебаты о доверии кабмину премьера и лидера Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зорана Заева начались в среду около 11.00 (12.00 мск) и завершились незадолго до полуночи.

Оппозиция обвинила правительство в неспособности управлять государственными органами, экономических ошибках, заботе исключительно о партийных интересах, остановке реформ за десятимесячный период руководства страной. Правящее большинство отвечало своими претензиями, в частности, оставленной ВМРО-ДПМНЕ нехваткой в бюджете в сотни миллионов евро. Выступления с обеих сторон изобиловали конкретными примерами, они нередко переходили на личности. Так, нынешний премьер заявил предшественнику Груевскому, что "Македония с тобой уже разобралась".

"Единственное, что мы не смогли до сих пор с точностью выполнить данные обещания, потому что мы не могли предвидеть, насколько парализовано государство, финансово уничтожено, бандитски разграблено. Мы не хотим брать кредиты на сотни миллионов, чтобы росли долги…" - цитирует агентство выступление премьера Заева.

Глава правительства также пообещал парламентариям скорейшее продолжение реформ и вступление страны в ЕС и НАТО.
По итогам голосования спикер собрания (парламента) Талат Джафери заявил, что правительство получило доверие депутатов.

В июле 2017 года Заев обнародовал программу реформ своего кабмина, целями которой являются переговоры о вступлении в ЕС и интеграция в НАТО. Программа правительства получила название "3-6-9" по количеству месяцев, которые отведены для трех этапов ее реализации.

Правительство Македонии в настоящее время ведет сложные переговоры с Грецией о новом названии страны, которое устроило бы Афины и Скопье и сняло греческую блокаду евроатлантической интеграции бывшей югославской республики. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.

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