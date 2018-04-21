Новый президент Черногории планирует наладить отношения с Россией

Победитель прошедших в Черногории выборов президента страны и лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович заявил РИА Новости, что намерен в ходе предстоящего мандата позаботиться об улучшении отношений своей страны с Россией.

Государственная избирательная комиссия Черногории сообщила после подсчета 100% голосов, что экс-премьер Джуканович получил 53,9% поддержки избирателей, тем самым победив в первом туре.

"Черногорско-российские отношения определяются многовековой традицией дружбы во все времена. Поэтому мы вместе должны постараться, чтобы так продолжалось и сейчас, когда их нужно сделать более современными. И я на посту президента постараюсь внести в это свой вклад. Мы — малая балканская страна с богатой историей. Мы гордимся свободолюбием и антифашизмом, которые являются столпами нашей государственности и нашего существования. И это сильные и важные связующие черногорского и российского народов", — заявил Джуканович.

По его мнению, в последние годы, "к сожалению", произошло, "ненужное нарушение отношений между двумя нашими странами".

"И это из-за того, что Черногория после обновления своей независимости 12 лет назад, в которое и руководство России внесло большой вклад, сделала стратегический выбор в пользу членства в НАТО и ЕС, исходя из своих интересов. Об этом с самого начала знали и в Москве. Такой выбор подтвердило и большинство граждан Черногории убедительной поддержкой, которую я получил уже в первом туре президентских выборов 15 апреля", — отметил победитель президентской гонки.

"Мы ожидаем, чтобы наш выбор на право собственного пути уважали все, особенно те, кого мы традиционно считаем друзьями. Это условие, как недавно сказал и президент России Владимир Путин, для развития отношений на взаимовыгодных началах", — заявил политик.

"Хочу напомнить, что и в годы расстроенных двусторонних отношений, что, на мой взгляд, является прежде всего следствием измененного глобального контекста и возврата на позиции холодной войны в отношениях России и Запада, в Черногории граждан России и российских туристов встречают гостеприимно и с уважением. Таким образом, что касается Черногории и меня лично, разговор о нормализации отношений является попыткой стучаться в уже открытые двери", — резюмировал черногорский лидер.

В ночь после голосования лидер ДПС и его сторонники уже провозгласили победу, Джуканович с понедельника принимает поздравления от лидеров государств, в том числе Владимира Путина, и международных организаций.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в четверг также поздравила экс-премьера Черногории с победой на президентских выборах и пригласила его с визитом в Брюссель после инаугурации, намеченной на 20 мая. Джуканович семь мандатов был премьером республики, по одному разу — президентом и министром обороны, и фактически руководит Черногорией с 1991 года.

Отношения Москвы и Подгорицы ранее ухудшились в связи с поддержкой черногорскими властями санкций Запада в отношении России и последовавшими контрмерами.

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