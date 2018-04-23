Глава МИД ФРГ: Меркель и Макрон предостерегут Трампа от отказа от ядерной сделки с Ираном

23 апреля 2018 18:03 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эманюэль Макрон намерены предостеречь президента США Дональда Трампа от выхода из ядерного соглашения с Ираном во время предстоящих встреч в Вашингтоне. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Германии Хайко Маас, принимающий участие во встрече глав МИД Группы семи в канадском Торонто, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы считаем, что крайне важно сохранить это соглашение, - заявил Хайко Маас, имея в виду ядерную сделку с Ираном. - Если оно потерпит неудачу или если США выйдут [из него], то у нас не будет ничего сопоставимого с ним, и мы опасаемся, что ситуация может значительно ухудшиться со всеми вытекающими из этого последствиями".

Президент США Дональд Трамп встретится с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Белом доме 27 апреля. Это произойдет после визита в США президента Франции Эмманюэля Макрона, который состоится 23-25 апреля.

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия в Вене достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. Президент США Дональд Трамп в свою очередь не раз называл сделку с Исламской Республикой "пагубной", утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила тот день, когда Тегеран получит его в свое распоряжение.

12 января этого года хозяин Белого дома заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения, выработанные во время переговоров с европейскими странами. Представитель американской администрации заявил в конце апреля, что США, а также Франция, Германия и Великобритания добились прогресса на переговорах по внесению корректировок в соглашение о ядерной программе Ирана, но окончательного решения пока не найдено.

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