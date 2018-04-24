ЕК оценит влияние антироссийских санкций США на европейский бизнес

Еврокомиссия оценивает возможное влияние на бизнес в Евросоюзе новых санкций США в отношении России, проконсультируется со странами ЕС, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ЕК и внешнеполитической службы ЕС.

"Мы оцениваем возможное влияние на бизнес в ЕС и будем консультироваться со странами Евросоюза о мнениях и анализе. Администрация США повторила, что санкции нацелены на поведение России и они (США) открыты к обсуждению любого влияния (этих санкций) на ЕС. Евросоюз регулярно контактирует с США по ряду санкционных вопросов", — сказал собеседник агентства.

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