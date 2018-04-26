ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

26 апреля 2018 17:06 (UTC+04:00)

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора, передает РИА Новости.

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Решения совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости.

ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 30 миллиардов евро ежемесячно по сентябрь 2018 года, как и ожидали аналитики.

О дальнейших мерах монетарной политики глава регулятора Марио Драги расскажет на пресс-конференции в 15.30 мск.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Итоги валютных торгов в Израиле: курсы доллара и евро возросли
Израиль 25 апреля 17:14
Итоги валютных торгов в Израиле: курс доллара возрос, курс евро снизился
Израиль 23 апреля 16:58
Курс евро к доллару слегка снижается
Бизнес 16 апреля 02:03
Итоги валютных торгов на тель-авивской бирже: курсы доллара и евро возросли
Израиль 28 марта 17:44
Доллар и евро подешевели относительно Узбекского сума
Бизнес 26 февраля 16:10
SOFAZ увеличил долю евро в валютной структуре инвестпортфеля
Бизнес 8 февраля 12:07
Евро: новые вершины или неизбежное снижение?
Бизнес 27 января 08:00
Европейский Центробанк сохранил ключевую ставку без изменений
Бизнес 25 января 17:24
В Узбекистане дешевеют и доллар, и евро, и рубль
Бизнес 11 декабря 2017 18:56
В Узбекистане снизился курс евро
Бизнес 5 декабря 2017 12:26
Европейские индексы резко снизились на фоне укрепления евро
Экономика 1 декабря 2017 14:30
В Европе ввели в обращение новую купюру номиналом €50
Европа 4 апреля 2017 20:25
Берлускони подал в суд на Европейский центробанк
Европа 13 января 2017 18:54
ЕЦБ понизил базовую ставку до 0%
Бизнес 10 марта 2016 17:34
Доллар в среду торгуется разнонаправленно на решении ФРС
Бизнес 17 декабря 2015 00:20
Греция погасила задолженность перед ЕЦБ
Европа 20 августа 2015 11:10
В Казахстане резко снизился спрос на валюту
Бизнес 2 июля 2015 15:27
В Казахстане падает спрос на евро
Бизнес 21 апреля 2015 14:10