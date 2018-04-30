В Швеции по подозрению в подготовке теракта арестовали трех человек

30 апреля 2018 14:01 (UTC+04:00)

Три человека арестованы в Швеции по подозрению в подготовке террористического преступления, сообщила в понедельник прокуратура Швеции, передает РИА Новости.

"Три человека арестованы по подозрению в подготовке террористического преступления", — говорится в сообщении.

Поясняется, что полиция утром в понедельник провела операции в нескольких местах – на севере страны и в окрестностях Стокгольма. Помимо арестованных, еще несколько человек доставлены в полицию для допроса.

В сообщении для прессы также говорится, что полиция безопасности вела наблюдение за подозреваемыми некоторое время, подготовка к совершению преступления велась также некоторое время, однако каких-либо признаков планирования его осуществления в ближайшее время не имеется. Каких-либо других подробностей прокуратура не сообщает, ссылаясь на интересы следствия и имеющиеся в таких случаях принципы конфиденциальности.

В связи с арестом полиция безопасности Швеции SÄPO сообщила, что уровень террористической угрозы в стране остается на третьем уровне из пяти.

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