Консерваторы направили Терезе Мэй протест по поводу таможенной сделки с ЕС

2 мая 2018 12:26 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила предупреждение от части депутатов собственной Консервативной партии, что ее правительство находится под угрозой отставки в случае реализации планов сохранения партнерских отношений с ЕС в вопросах таможенного регулирования после Brexit. Как сообщает в среду газета The Daily Telegraph, об этом говорится в письме, направленном на Даунинг-стрит группой из 62 депутатов-евроскептиков, передает ТАСС.

В письме говорится, что при установлении партнерских отношений по таможенным вопросам с Евросоюзом обесценится главная идея Brexit - независимости от Брюсселя в вопросах торговли с остальным миром, так как при таком сценарии Великобритания не сможет вернуть себе право самостоятельно заключать соглашения о свободной торговле с кем пожелает. "Предлагаемое новое таможенное партнерство невыполнимо на практике и потребует такого уровня нормативной унификации, что это сделает практически невозможной идею осуществления независимой торговой политики", - отмечается в 30-страничном послании депутатов.

По информации газеты, в случае, если премьер-министр проигнорирует это предупреждение, тори-евроскептики готовы отказать в поддержке правительственным законопроектам при голосовании парламенте, что по сути приведет к параличу исполнительной власти и поставит под вопрос пребывание Мэй во главе кабмина. The Daily Telegraph со ссылкой на источники пишет также о том, что министр по вопросу выхода их ЕС Дэвид Дэвис не поддерживает планов таможенного партнерства с Евросоюзом и готов уйти в отставку, если этой идее будет дан ход. Эта тема должна обсуждаться на заседании кабинета министров в среду, при этом телеканал Sky News описывает атмосферу в правительстве консерваторов как "гражданскую войну".

Телеканал указывает на то, что до последнего времени в кабмине был хрупкий баланс между сторонниками так называемого жесткого и мягкого Brexit. Однако он был нарушен отставкой в минувшее воскресенье главы МВД Эмбер Радд, которая не относилась к лагерю евроскептиков.

Тем временем, как заявил в среду в интервью Sky News член кабинета министров Дэвид Лидингтон, обсуждение вопроса будущих таможенных отношений с ЕС внутри правительства должно занять несколько недель. Он исключил при этом возможность, что Мэй придется уйти в отставку в результате нынешнего кризиса вокруг договоренностей в сфере таможни. "Она остается нашим премьер-министром и нашим лидером", - сказал Лидингтон.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по этому вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

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