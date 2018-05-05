Могерини назвала обеспечение военной мобильности приоритетом работы НАТО и ЕС

Обеспечение военной мобильности - приоритет в совместной работе ЕС и НАТО. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, такое заявление по итогам неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза в Софии сделала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Сегодня была продуктивная сессия, мы рассмотрели различные аспекты предстоящей работы, в том числе 17 проектов в рамках постоянного структурированного сотрудничества (ПСС), по которым ведется совместная работа. Ведущий проект ЕС и НАТО - обеспечение военной мобильности, быстрого и эффективного передвижения военных подразделений и необходимого оборудования между странами, что имеет важное практическое значение", - сказала Могерини. Глава европейской дипломатии отметила, что в июне будут рассмотрены новые оборонительные проекты в рамках ПСС, которые планирует реализовать сообщество, однако отказалась предоставить дополнительные подробности, отметив, что "на данный момент это не своевременно".

Также в июне будет рассмотрен вопрос о помощи в реализации проектов в сфере обороны для третьих стран. "До середины июня мы представим новый внебюджетный европейский мирный инструмент по помощи партнерам", - пояснила она.

Могерини также сообщила, что вопрос о перемещении штаба военно-морской операции "Аталанта", направленной против пиратства у африканских берегов, продолжает обсуждаться, в ближайшие недели будет принято решение о его перебазировании из Великобритании из-за Brexit.

"К нам поступило несколько предложений от государств, которые хотели бы иметь этот штаб. Мы не должны забывать об активном пиратстве, которое уменьшилось у африканских берегов при нашем непосредственном участии. Операция "Аталанта" для нас имеет стратегическое значение и будет продолжена. Уверена, что министры найдут консенсус по штабу уже к концу маю - началу июня, а потом штаб плавно начнет перемещаться", - отметила она.

Форум министров обороны стран ЕС в болгарской столице прошел в рамках болгарского председательства в Совете ЕС. В повестке дня, в частности, были вопросы о глобальной стратегии в области безопасности и обороны, отношения ЕС - НАТО и другие темы.

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