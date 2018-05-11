Британский избирком оштрафовал организаторов кампании за Brexit

11 мая 2018 12:48 (UTC+04:00)

Организаторы выступающей за выход Великобритании из ЕС кампании Leave.EU были оштрафованы на 70 тысяч фунтов стерлингов за нарушение избирательного закона во время проведения референдума в стране в 2016 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релизе британской избирательной комиссии.

"Leave.EU была оштрафована на 70 тысяч фунтов стерлингов за нарушения, совершенные в рамках избирательного законодательства, после проведения расследования в отношении финансирования и затрат кампании в ходе референдума", — сказано в пресс-релизе.

В ходе расследования было обнаружено, что Leave.EU передала неверные сведения о затратах в ходе референдума, не включив данные о расходовании порядка 77 тысяч фунтов стерлингов. Тем самым Leave.EU превысила лимит расходов по меньшей мере на 10%. По мнению избирательной комиссии, незаконный перерасход средств со стороны организаторов кампании может быть значительно выше.

"Leave.EU превысила лимит расходов и не смогла должным образом сообщить данные о своем финансировании и расходах. Печально, что Leave.EU, будучи ключевым игроком в ходе референдума (о выходе Британии) из ЕС, не смогла соблюсти эти правила", — заявил глава управления комиссии по вопросам финансирования партий и выборов Боб Поснер.

Как сообщает газета Guardian, главный спонсор кампании в поддержку Brexit Leave.EU Аррон Бэнкс был передан полиции. Бэнкс заявил, что намерен обратиться в суд в связи с решением избирательной комиссии.

"Мы рассматриваем объявление избирательной комиссии как политически мотивированную атаку на Brexit и 17,4 миллиона человек, которые бросили вызов госаппарату, чтобы проголосовать за независимую Британию", — заявил Бэнкс.

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