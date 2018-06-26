Утверждены требования к Албании и Македонии для вступления в Евросоюз

Совет ЕС отметил достигнутый Албанией и Македонией прогресс в проведении реформ, определив требования для принятия решения о начале переговоров с этими странами по вступлению в июне 2019 года. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в обнародованном во вторник документе.

Документ был одобрен на переговорах совета по общим вопросам ЕС.

"Совет согласен позитивно оценить вышеупомянутый прогресс, достигнутый Албанией, и наметил путь к открытию переговоров о вступлении в июне 2019 года. Совет подчеркивает настоятельную необходимость того, чтобы Албания и далее закрепляла прогресс, достигнутый в области судебной реформы, добивалась дальнейших ощутимых результатов в борьбе с коррупцией на всех уровнях и в борьбе с организованной преступностью, в частности с оборотом наркотиков, в поддержании и углублении текущих реформ", - говорится в решении Совета ЕС.

"В этой связи Совет призывает ЕК внимательно следить за вышеупомянутыми усилиями Албании в области реформы и будет оценивать прогресс на основе ежегодного доклада комиссии. Совет напоминает, что решение об открытии переговоров о присоединении с Албанией будет зависеть от завершения национальных парламентских процедур и одобрения Европейским советом и вскоре после этого последует первая Межправительственная конференция к концу 2019 года, в зависимости от достигнутого прогресса", - говорится в заключениях совета.

В отношении Македонии утвержден аналогичный вывод.

"Совет согласен позитивно оценить вышеупомянутый прогресс, достигнутый бывшей югославской Республикой Македонией, и наметил путь к вступлению переговоры в июне 2019 года. Совет подчеркивает настоятельную необходимость того, чтобы бывшая Югославская Республика Македония продолжала добиваться конкретного прогресса в проведении приоритетных реформ и достижении дальнейших ощутимых результатов в борьбе с коррупцией, сохранении и углублении нынешней динамики реформ", - указано в документе.

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