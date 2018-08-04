Четыре энергоблока АЭС остановили во Франции из-за сильной жары

4 августа 2018 16:22 (UTC+04:00)

Сильная жара во Франции вынудила главного оператора АЭС, концерн Electricite de France (EDF) остановить четыре энергоблока атомных станций. Об этом сообщила в субботу газета La Parisienne, передает ТАСС.

Последний по счету энергоблок номер 1 АЭС в Фессенхайме (восток, близ германской границы) был остановлен в 4:09 утра в субботу (5:09 мск). Одной из причин стало превышение температурной нормы воды, сбрасываемой с АЭС в Большой канал Эльзаса, что может привести к гибели флоры и фауны. Согласно установленной норме, среднесуточная температура сливаемой после охлаждения энергоблока воды не должна превышать 28 градусов Цельсия.

В результате остановки энергоблока на АЭС в Фессенхайме остался в рабочем состоянии лишь один реактор. И это при том, что Франция в эти дни проходит через пиковые нагрузки на свои электростанции и электросети, вызванные спросом на электроэнергию, которую в большом количестве потребляют в жару кондиционеры. АЭС в Фессенхайме является самой старой в стране - она была сдана в эксплуатацию в 1971 году. Экологи не только Франции, но и соседних Германии и Швейцарии вот уже много лет требуют остановить эту АЭС, считая ее ненадежной и плохо защищенной от сбоев оборудования.

Кроме того, на этой неделе во Франции был остановлен один энергоблок на АЭС в Сент-Альбане (департамент Изер, юго-восток), а также два энергоблока АЭС в Бюже (департамент Эн, восток страны). Именно с восточной полосы страны началась более недели назад сильнейшая жара во Франции. В настоящее время она охватила большую часть территории страны - 67 департаментов. Температура в центральных и юго-восточных районах страны неоднократно достигала 40 градусов.

В Париже неделю назад была отмечена температура в 38 градусов Цельсия в тени. Теперь, в первую половину дня субботы во французской столице столбик термометра находился на отметке в 34 градуса. Согласно прогнозу метеоцентра, жара в стране продержится как минимум до конца среды - начала четверга.

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