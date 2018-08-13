Британия выделит сто миллионов фунтов на борьбу с проблемой бездомных

Власти Великобритании намерены к 2027 году искоренить бездомность в стране и выделяют на эти цели дополнительно 100 миллионов фунтов стерлингов, говорится в сообщении министерства жилищного строительства и местного самоуправления, передает РИА Новости.

В рамках стратегии по борьбе с бездомностью, анонсированной в понедельник, власти намерены к 2022 году вдвое уменьшить количество людей, оставшихся без крова, путем предоставления им временного или социального жилья, а к 2027 году власти рассчитывают полностью искоренить данное явление в Соединенном Королевстве.

"Никто не должен оставаться на улице, поэтому мы должны делать все возможное, чтобы помочь наиболее уязвимым в нашем обществе людям получить необходимую поддержку. Мы признаем, что это сложная задача, но мы должны решать фундаментальные проблемы и в конечном счете помогать людям изменить свою жизнь", - приводятся в сообщении слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Согласно исследованию университета Хериота-Уатта в Эдинбурге, число бездомных в Великобритании к 2041 году может увеличиться более чем в два раза, достигнув 575 тысяч человек, если правительство не изменит политику в отношении доступного жилья и борьбы с бедностью.

Количество бездомных в Великобритании по данным на 2016 год составляло 236 тысяч человек. При этом число людей, живущих на улице, составляло 9,1 тысячи человек. Количество последних к 2041 году может возрасти до 40,1 тысячи, считают исследователи. Бездомными в докладе признаются те, у кого нет своего или арендованного жилья, те, кто живет в социальных приютах, ночлежках и временном жилье.

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