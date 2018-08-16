Макрон заверил Эрдогана, что Франция выступает за стабильность Турции

16 августа 2018 20:10 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в четверг телефонный разговор с главой Турции Тайипом Эрдоганом, одной из главных тем которого стало финансово-экономическое положение Турции.

Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам беседы двух лидеров, передает ТАСС.

"Президент республики переговорил этим утром по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа касалась экономического и финансового положения в Турции. Президент республики напомнил о крепких экономических и торговых связях между Европейским союзом и Турцией и подчеркнул свою приверженность стабильной и процветающей Турции, заверив президента Эрдогана в поддержке Франции на этом направлении", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

В минувшую пятницу турецкая лира обновила исторический рекорд падения, завершив день на отметке 6,41 лиры/доллар. Еще в начале прошлой недели ее стоимость по отношению к доллару составляла 5,1.

На курс влияет напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона, который требует освободить арестованного в Турции евангелистского пастора Эндрю Брансона. Республика отказывается это сделать, указывая, что пастор обвиняется в поддержке террористов.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в пятницу распорядился повысить вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции до 50% и 20% соответственно. Эрдоган в ответ заявил о бойкоте всей американской электроники и также значительно повысил пошлины на ряд товаров из США.

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