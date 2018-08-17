Власти Италии начали расследование в отношении фирмы, обслуживавшей мост в Генуе

17 августа 2018 05:15 (UTC+04:00)

Правительство Италии в четверг открыло расследование в отношении компании Autostrade per l'Italia, обслуживающей мост Моранди близ Генуи, в результате обрушения которого погибли, по последим данным, 38 человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Reuters.

По его данным, Министерство инфраструктуры и транспорта страны дало компании 15 дней на предоставление доказательств добросовестного исполнения своих обязательств по обслуживанию моста.

Утром во вторник близ Генуи обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика.

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