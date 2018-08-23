Жители Дубровника страдают от наплыва фанатов сериала "Игра престолов"

Хорватский Дубровник, где снимали множество сцен популярного сериала "Игра престолов", страдает от чрезмерного туризма, передаёт РИА Новости.

Местные жители жалуются не только на неуважительное поведение туристов, но и на возросшие цены на рынке недвижимости.

Издание пишет, что местные власти предпринимают ряд мер с тем, чтобы снизить турпоток: сократили количество столов на уличных верандах ресторанов, установили лимиты по числу путешественников на круизных судах. "У этой проблемы нет универсального решения, но важно начать с ее признания", — заявил мэр города Мато Франкович.

Дубровник – третий город вслед за Барселоной и Венецией, который стал жертвой чрезмерной популярности у туристов.

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