Жители Дубровника страдают от наплыва фанатов сериала "Игра престолов"

23 августа 2018 05:51 (UTC+04:00)

Хорватский Дубровник, где снимали множество сцен популярного сериала "Игра престолов", страдает от чрезмерного туризма, передаёт РИА Новости.

Местные жители жалуются не только на неуважительное поведение туристов, но и на возросшие цены на рынке недвижимости.

Издание пишет, что местные власти предпринимают ряд мер с тем, чтобы снизить турпоток: сократили количество столов на уличных верандах ресторанов, установили лимиты по числу путешественников на круизных судах. "У этой проблемы нет универсального решения, но важно начать с ее признания", — заявил мэр города Мато Франкович.

Дубровник – третий город вслед за Барселоной и Венецией, который стал жертвой чрезмерной популярности у туристов.

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