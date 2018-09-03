Хендерсон подписал с "Ливерпулем" командой новый контракт

Английский полузащитник футбольного клуба "Ливерпуль" Джордан Хендерсон подписал новый контракт с командой. Об этом, как передает ТАСС, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу английского клуба.

Срок контракта не сообщается. Отмечается, что соглашение между 28-летним Хендерсоном и клубом является многолетним.

"Я очень счастлив, что подписал новый контракт на долгий период. Я в полном восторге. Не существует другого места, где я бы предпочел играть в футбол. Хочу оставаться в "Ливерпуле" настолько долго, насколько смогу", - заявил Хендерсон.

Хендерсон перешел в "Ливерпуль" в 2011 году из "Сандерленда". В составе "Ливерпуля" он провел 284 матча, забил 24 мяча и отдал 40 голевых передач. В 2015 году он стал капитаном команды.

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