Хендерсон подписал с "Ливерпулем" командой новый контракт

3 сентября 2018 23:46 (UTC+04:00)

Английский полузащитник футбольного клуба "Ливерпуль" Джордан Хендерсон подписал новый контракт с командой. Об этом, как передает ТАСС, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу английского клуба.

Срок контракта не сообщается. Отмечается, что соглашение между 28-летним Хендерсоном и клубом является многолетним.

"Я очень счастлив, что подписал новый контракт на долгий период. Я в полном восторге. Не существует другого места, где я бы предпочел играть в футбол. Хочу оставаться в "Ливерпуле" настолько долго, насколько смогу", - заявил Хендерсон.

Хендерсон перешел в "Ливерпуль" в 2011 году из "Сандерленда". В составе "Ливерпуля" он провел 284 матча, забил 24 мяча и отдал 40 голевых передач. В 2015 году он стал капитаном команды.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
«Ливерпуль» объявил о переходе Кариуса в «Бешикташ»
Спорт 26 августа 07:43
"Ливерпуль" купил Алисона у "Ромы" за рекордные для вратарей €72,5 млн
Спорт 20 июля 03:01
"Ливерпуль" завоевал место в Лиге чемпионов, Салах установил новый рекорд
Европа 13 мая 21:15
"Ливерпуль" сыграет против "Реал Мадрида" в финале Лиги Чемпионов УЕФА (ВИДЕО)
Другие страны 3 мая 00:54
"Ливерпуль" разгромил "Рому" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (ВИДЕО)
Другие страны 25 апреля 00:50
ЛЧ: "Ливерпуль" и "Рома" в полуфинале
Спорт 11 апреля 00:56
Лента новостей
Сальвини обсудит с Блэром проект Трансадриатического газопровода
Энергетика 23:13
Около 35 процентов населения Азербайджана курят
Общество 22:41
Азербайджанский ТЮЗ начинает юбилейный сезон
Культура 22:33
Azercell заботится об абонентах с ограниченными физическими фозможностями
ИКТ 22:19
Пилот "Макларен" Вандорн покинет команду "Формулы-1" в конце сезона
Другие страны 22:04
Высказанные в Сочи мнения говорят о том, что азербайджано-российские отношения вышли на новый этап - депутат
Политика 21:32
Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что новое руководство Армении займет конструктивную позицию в связи с нагорно-карабахским конфликтом
Политика 21:21
В Азербайджане выявлены насекомые вредители в порядка 25 тоннах импортного картофеля
Общество 21:16
Президент Азербайджана: Призываю все дружественные страны воспользоваться железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс
Политика 21:06