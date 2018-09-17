ЕС разрабатывает новый план решения проблемы ирландской границы

17 сентября 2018 11:09 (UTC+04:00)

Главный переговорщик Брюсселя в диалоге с Лондоном Мишель Барнье разрабатывает новый проект соглашения между ЕС и Великобританией по решению проблемы ирландской границы с целью беспрепятственного прохождения товаров между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Об этом сообщает в понедельник газета The Times.

Предложение Барнье, по данным издания, включает пункт "об использовании технологий, в частности, штрих-кодов на контейнерах с товарами с целью снижения числа таможенных проверок". Новые предложения будут предоставлены правительствам стран сообщества 3 октября.

"Пересмотренный проект протокола по Северной Ирландии" предусматривает, что контроль и проверки будут проводиться таким образом, что "не создадут угрозы единому рынку ЕС", приводит газета слова представителя Барнье. "По большей части эти проверки не будут производиться на границе", - уточнила представитель.

Как заявила ранее премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй правительство Великобритании выступает против введения жесткой границы с Ирландией после Brexit и продолжит оставаться приверженным выполнению положений Белфастского соглашения. "Какого бы мы не достигли соглашения с ЕС, оно должно обеспечить беспрепятственное движение товаров через всю границу с Северной Ирландией. Столь же очевидно, что британское правительство никогда не примет варианта, который предусматривает создание новой границы внутри Соединенного Королевства, чтобы избежать появления жесткой границы с Ирландией ", - сказала она.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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