Евросоюз готов ответить на тарифы США

6 октября 2018 14:53 (UTC+04:00)

Евросоюз еще даже не приступил к подготовительной работе над трансатлантическим торговым соглашением в области промышленных товаров в рамках тарифной войны с США. Об этом заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём, сообщает в субботу Euronews.

"Если тарифы на автопром введут, они не за горами - расследование в США пока не завершено, но это точно может случиться в скором времени. Если их введут, мы подготовим ответный список продуктов, который будет намного длиннее и обширнее, так как он будет охватывать разные области торговли", - заявила еврокомиссар.

Еврокомиссия летом ввела дополнительные пошлины в 25 процентов на импорт в Евросоюз определенных товаров из США общей стоимостью около 3 миллиардов евро — в ответ на повышение Соединенными Штатами тарифов на импорт стальной и алюминиевой продукции из Европы.

"Мы, ЕС, выступаем в качестве уверенного в себе партнера по переговорам. Мы хотим избежать дальнейшей эскалации. У меня сложилось впечатление, что Соединенные Штаты также заинтересованы в поиске долговременных решений. Особенно после встречи главы Еврокомиссии Юнкера и президента Трампа", - заявила министр экономики Австрии Маргарете Шрамбок.

США и ЕС в июле договорились воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения торговых переговоров.

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