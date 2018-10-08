Власти Италии получат 15% авиакомпании Alitalia‍

8 октября 2018 09:38 (UTC+04:00)

Власти Италии подготовили план, согласно которому реорганизация национального авиаперевозчика Alitalia‍ оставит у правительства страны 15 процентов акций авиакомпании. Об этом пишет итальянская газета Il Sole 24 Ore, передает в понедельник ПРАЙМ.

Как стало известно изданию, 85 процентов акций Alitalia‍ будут проданы сторонним структурам. Итальянское правительство ведет переговоры с китайскими инвесторами: они хотят превратить аэропорты страны в крупный хаб для перелетов из Китая, Северной Европы, Африки, а также Северной и Южной Америки.

По плану правительства страны, на реализацию этой идеи понадобится привлечь порядка 2 миллиардов евро.

Напомним, что итальянская авиакомпания Alitalia начала процедуру банкротства в прошлом 2017 году. После этого правительство Италии представило ссуду в 900 миллионов евро для продолжения работы авиаперевозчика.

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