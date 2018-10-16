В Брюсселе может пройти встреча Меркель и Медведева

16 октября 2018 15:05 (UTC+04:00)

В ведомстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель не исключили встречу канцлера и премьер-министра России Дмитрия Медведева на полях форума Европа-Азия в Брюсселе. Об этом заявил журналистам высокопоставленный источник в ведомстве, передает во вторник РИА Новости.

"Вполне возможно, что канцлер проведет переговоры с Медведевым на полях форума Европа-Азия", — сказал источник, указав на то, что подобные двухсторонние встречи главы правительства, как правило, не анонсируются заранее.

"Там запланировано много двухсторонних встреч", — добавил источник.

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