Спикер ЕП заявил, что не услышал в речи Мэй новых предложений по Brexit

Премьер Британии Тереза Мэй не представила собравшимся в среду в Брюсселе на саммит лидерам стран ЕС принципиально новых предложений, заявил в среду спикер Европарламента Антонио Таяни, передает РИА Новости.

Мэй представила в среду вечером на саммите ЕС свое видение состояния переговоров по Brexit.

"Я внимательно слушал сегодня выступление Мэй. Должен сказать, что сегодня атмосфера была намного более разряженной, в отличие от саммита в Зальцбурге, и было заявлено намерение с обеих сторон достичь соглашения. Но я не констатировал значимых новых элементов в том, что касается содержания выступления премьера Мэй", — заявил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.