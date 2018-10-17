Спикер ЕП заявил, что не услышал в речи Мэй новых предложений по Brexit

17 октября 2018 23:51 (UTC+04:00)

Премьер Британии Тереза Мэй не представила собравшимся в среду в Брюсселе на саммит лидерам стран ЕС принципиально новых предложений, заявил в среду спикер Европарламента Антонио Таяни, передает РИА Новости.

Мэй представила в среду вечером на саммите ЕС свое видение состояния переговоров по Brexit.

"Я внимательно слушал сегодня выступление Мэй. Должен сказать, что сегодня атмосфера была намного более разряженной, в отличие от саммита в Зальцбурге, и было заявлено намерение с обеих сторон достичь соглашения. Но я не констатировал значимых новых элементов в том, что касается содержания выступления премьера Мэй", — заявил он.

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