Италия выступает против создания ЕС механизма введения санкций за кибератаки

Власти Италии выступают против создания Евросоюзом нового механизма введения санкций за кибератаки. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду источник в делегации одной из стран ЕС на полях проходящего в Брюсселе саммита глав государств и правительств сообщества.

"Италия выступает против инициативы создания санкционного режима в киберсфере", - сказал он.

По словам дипломата, Рим сопротивляется новому режиму, так как считает, что он будет направлен в основном против России. "А позиция Италии в отношении Москвы намного мягче, чем позиция других стран ЕС", - отметил он, добавив, что все остальные страны выступают за создание нового санкционного режима.

Выступая накануне поездки в Брюссель в национальном парламенте по вопросам повестки дня саммита ЕС, премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что его страна намерена сохранять единство с европейскими партнерами в отношении РФ, действуя одновременно "жестко и через диалог", однако поднимет вопрос о действенности санкций, которые бьют по итальянской экономике. В отношении введения механизма санкций за кибератаки Конте выразил определенный скептицизм, отметив, что "идентифицировать ответственных для применения к ним санкций достаточно сложно".

Тема кибербезопасности включена в повестку дня саммита ЕС в связи с кибератакой на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую приписывают России. Как сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, саммит 18 октября призовет к созданию нового механизма введения санкций за кибератаки - подобного санкционному режиму по химоружию, который был принят Советом ЕС 15 октября в Люксембурге. "Как ожидается, Евросовет призовет к созданию потенциала реагирования на кибератаки посредством введения санкций", - сказал он.

По словам дипломата, новый потенциальный механизм будет подобен режиму введения санкций за применение химоружия. "В настоящее время вопрос находится на стадии обсуждения, поэтому сложно сказать, как точно это будет выглядеть, но идея в том, чтобы создать похожий механизм", - пояснил он.

При этом дипломат подчеркнул, что эта инициатива не направлена против России. "У нас есть четкое намерение оснастить ЕС инструментами реагирования на атаки, которые произошли, не важно, кто за ними стоит. Это не против России, это для того, чтобы убедиться, что есть инструменты реагирования", - заверил он. На вопрос журналистов о том, есть ли страны ЕС, которые выступают против создания нового санкционного режима, дипломат ответил: "Мы не увидели никакой оппозиции от стран - членов ЕС".

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