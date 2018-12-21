В Великобритании найден обладатель джекпота в размере £76 млн

Организаторы международной лотереи EuroMillions объявили имя счастливчика, сорвавшего крупный джекпот в размере £76 млн ($96,2 млн) и долгое время не изъявлявшего желания забрать выигрыш. Как сообщила газета Daily Mail, им оказался 51-летний строитель Эндрю Кларк, проживающий в английском графстве Линкольншир, передает ТАСС.

Приз за победу в розыгрыше от 2 ноября стал крупнейшим неполученным выигрышем на территории Великобритании, поэтому его судьба привлекла повышенное внимание жителей королевства.

Самый большой приз за историю проведения лотерей на территории Великобритании - £160 млн ($223 млн) - в 2011 году получила семейная пара из Шотландии, Колин и Крис Веиры. Ежегодно из этих денег супруги направляют £1 млн правящей в регионе Шотландской национальной партии. Еще £1 млн они перечислили своему любимому футбольному клубу "Партик Тисл", выступающему во второй лиге Шотландии. Это позволило команде рассчитаться с долгами и построить спортивный центр для подготовки молодых футболистов.

Лотерея EuroMillions была запущена в 2004 году. Ее билеты продаются в девяти европейских странах: Австрии, Бельгии, Великобритании, Ирландии, Испании, Люксембурге, Португалии, Франции и Швейцарии. По словам представителей лотерейного бизнеса, ежегодно остаются невостребованными выигрыши на десятки миллионов евро. Это связано с тем, что покупатели счастливых билетов нередко теряют их еще до того, как узнают о результатах тиража.

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