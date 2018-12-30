Нижняя палата парламента Италии выразила доверие кабинету по ключевому закону о бюджете

30 декабря 2018 02:16 (UTC+04:00)

Палата депутатов (нижняя палата парламента) Италии проголосовала 327 голосами за доверие правительству, против высказались 228 законодателей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в воскресенье агентство ANSA, вопрос о доверии кабмину был поставлен в связи с принятием законопроекта о бюджете на 2019 года.

Таким образом, как указывает агентство, законопроект фактически получил окончательное одобрение, хотя формально финальное голосование предусмотрено позже в воскресенье. Ранее подобная процедура - также через голосование по вопросу о доверии - прошла в верхней палате парламента (Сенате). Согласно закону, бюджет страны должен быть окончательно одобрен до 31 декабря. В противном случае вступает в силу механизм "чрезвычайного финансового управления", фактически означающий техническое поддержание финансирования основных статей государственных расходов.

С нынешним бюджетом было связано немало проблем как внутри страны, так и на европейском уровне. В частности, первоначально предложенный итальянским правительством проект бюджета был отклонен Еврокомиссией как "грубо нарушающий установленные нормы ЕС". Италии грозила санкционная процедура.

В результате Рим пересмотрел основные не устраивающие Брюссель прогнозные показатели - дефицита бюджета (с 2,4% до 2,04%) и экономического роста (с 1,5% до 1%). Обсуждение бюджета в парламенте происходило на фоне внесения постоянных изменений в документ.

С острой критикой бюджета выступила оппозиция, причем как левоцентристская Демократическая партия, так и правоцентристская "Вперед, Италия", а также ряд профсоюзов. Демократы устроили в зале заседания настоящее поле боя, объявив забастовку. Дело доходило до рукоприкладства. Бывшая правящая партия уже подала соответствующие документы в Конституционный суд в попытке оспорить законность предложенного бюджета.

По итогам парламентских выборов 4 марта не выявилось однозначно победивших партии или блока, которые могли бы сформировать правительство, опираясь на поддержку большинства. В итоге после почти трехмесячных переговоров на создание коалиционного правительства пошли так называемые антисистемные партии "Движение "5 звезд" и "Лига", за которыми закрепился шаблон популистов. Они настаивают, что впервые предложили бюджет, направленный на улучшение социального положения и благосостояния итальянцев. Их критики и опытные экономисты утверждают, что предложенные ими меры приведут только к увеличению внешней задолженности Италии, уже одной из самых высоких, и грозят обвалом экономики.

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