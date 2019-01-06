В Испании 15-летний мальчик выиграл €200 тыс. в лотерею

6 января 2019 23:02 (UTC+04:00)

Розыгрыш традиционной лотереи состоялся в воскресенье в Испании. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС одним из победителей стал 15-летний мальчик, приехавший около десяти лет назад в Барселону из Румынии.

Ежегодно 6 января в Испании проходит одна из самых популярных лотерей. Дата ее проведения совпадает с отмечаемым в стране праздником Богоявления.

Подросток купил за €20 лотерейный билет за день до проведения розыгрыша и выиграл €200 тыс. "Я не знаю, что сделаю с деньгами. Возможно, [куплю] новый мобильный или вложу [деньги] в небольшую квартиру", - признался он.

На каждом билете лотереи 6 января указан пятизначный номер. Поскольку выпускается довольно много билетов с одинаковыми номерами, сумма выигрыша распределяется в равных частях между всеми победителями.

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