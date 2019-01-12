Могерини и еврокомиссар Хан приветствовали закон о переименовании Македонии

12 января 2019 03:17 (UTC+04:00)

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан выразили свои поздравления в связи с тем, что парламент Македонии большинством голосов утвердил в пятницу закон о внесении поправок в конституцию страны для ее переименования по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы выражаем наши искренние поздравления по поводу голосования в парламенте относительно конституционных изменений сегодня. Это ключевой шаг в реализации исторического Преспанского соглашения", - говорится в заявлении.

Это соглашение предусматривает переименование бывшей югославской республики Македония в Северную Македонию.

Европейский союз твердо привержен продолжать поддерживать страну в направлении интеграции с ЕС, свидетельствует заявление.

Депутаты правящей коалиции вокруг Социал-демократического союза Македонии премьера Зорана Заева и примкнувшие к ним представители других партий большинством в 81 голос из 120 утвердили в пятницу поправки в конституцию страны для ее переименования по договору с Грецией в Республику Северная Македония ради вступления в НАТО и ЕС. Члены оппозиционного ВМРО-ДПМНЕ бойкотировали заседание.

Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Согласно документу, республика должна изменить название на "Северную Македонию". Договор был вынесен на референдум в Македонии 30 сентября, однако он фактически провалился: к урнам для голосования вышли около 37% избирателей при пороге явки в 50%. Из принявших участие в голосовании 91,5% выступили за соглашение.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Парламент Македонии одобрил переименование страны
Европа 11 января 22:13
Могерини провела переговоры с новым спецпосланником ООН по Сирии
Другие страны 8 января 23:48
Федерике Могерини направлено обращение в связи с незаконными визитами на оккупированные территории Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 20 декабря 2018 20:39
Механизм ЕС для обхода санкций США против Ирана будет готов в ближайшие недели
Европа 10 декабря 2018 19:29
Могерини надеется, что США и Россия сохранят ДРСМД
США 5 декабря 2018 13:34
В Госдепе ожидают вступления Македонии в НАТО в 2020 году
Европа 4 декабря 2018 21:12
Лента новостей
В Оттаве в аварию попал двухэтажный автобус - СМИ
Другие страны 04:05
С правильным определением базы налогообложения обеспечено поступление в бюджет 3,434 млрд манатов таможенных поступлений - глава Госкомтаможни Азербайджана
Экономика 03:44
Внебюджетный сектор обеспечил в 2018 году более половины взносов на соцстрахование - министр труда
Общество 03:22
Министр финансов: Продолжение в 2019 году реформ внесёт большой вклад в развитие экономики и повышение благосостояния азербайджанского народа
Экономика 02:52
В Таиланде таксист вернул забывчивому туристу почти пять тысяч долларов
Другие страны 02:21
На территории американского посольства в Праге произошел пожар - СМИ
США 01:56
Президент Ильхам Алиев: Проводимые в Азербайджане реформы влияют на макроэкономическую ситуацию, реальный сектор экономики и служат благосостоянию граждан
Политика 01:53
Президент Азербайджана: Полный запуск электронной системы сельского хозяйства является одним из важнейших вопросов повестки дня
Политика 01:43
Президент Азербайджана: Всем включённым в список наследникам семей шехидов выплатят по 11 тыс манатов
Политика 01:32