Могерини и еврокомиссар Хан приветствовали закон о переименовании Македонии

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан выразили свои поздравления в связи с тем, что парламент Македонии большинством голосов утвердил в пятницу закон о внесении поправок в конституцию страны для ее переименования по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы выражаем наши искренние поздравления по поводу голосования в парламенте относительно конституционных изменений сегодня. Это ключевой шаг в реализации исторического Преспанского соглашения", - говорится в заявлении.

Это соглашение предусматривает переименование бывшей югославской республики Македония в Северную Македонию.

Европейский союз твердо привержен продолжать поддерживать страну в направлении интеграции с ЕС, свидетельствует заявление.

Депутаты правящей коалиции вокруг Социал-демократического союза Македонии премьера Зорана Заева и примкнувшие к ним представители других партий большинством в 81 голос из 120 утвердили в пятницу поправки в конституцию страны для ее переименования по договору с Грецией в Республику Северная Македония ради вступления в НАТО и ЕС. Члены оппозиционного ВМРО-ДПМНЕ бойкотировали заседание.

Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Согласно документу, республика должна изменить название на "Северную Македонию". Договор был вынесен на референдум в Македонии 30 сентября, однако он фактически провалился: к урнам для голосования вышли около 37% избирателей при пороге явки в 50%. Из принявших участие в голосовании 91,5% выступили за соглашение.

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