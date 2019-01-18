Ливерпуль планирует ввести туристический налог

18 января 2019 11:12 (UTC+04:00)

Городской совет британского Ливерпуля обсуждает перспективу введения туристического налога, сообщает ITV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Планируется, что собранные средства будут использованы для финансирования культурных мероприятий в городе, для создания рабочих мест и на поддержку образования.

Представители городского совета поясняют, что местное правительство проводит консультации по этому вопросу, изучает опыт других крупных городов.

Ранее СМИ сообщали, что сумма нового налога может составить за одну ночь в гостинице один фунт стерлингов, то есть примерно 86 рублей.

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