Ливерпуль планирует ввести туристический налог

Городской совет британского Ливерпуля обсуждает перспективу введения туристического налога, сообщает ITV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Планируется, что собранные средства будут использованы для финансирования культурных мероприятий в городе, для создания рабочих мест и на поддержку образования.