Президент Италии подписал закон о снижении пенсионного возраста и социальных пособиях

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон о снижении пенсионного возраста и введении минимального содержания для неимущих. Об этом сообщает в понедельник агентство ANSA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее соответствующий закон был одобрен правительством. Речь идет о двух социальных реформах, обещанных правящими партиями "Движение "5 звезд" и "Лига" в предвыборный период. "Движение" настаивало на введении базового дохода, который будет составлять €780 в месяц. Эта сумма повышается для семей с несовершеннолетними детьми и инвалидами.

При этом обязательным условием для получения материальной помощи является своего рода контракт, который обязует заниматься поиском работы, в том числе вдали от дома. Согласно подсчетам экспертов, около 5 млн неимущих и безработных итальянцев будут получать пособие от государства, за которым нужно обращаться путем заполнения специального модуля. Право на социальную помощь имеют итальянцы или иностранцы, постоянно проживающие в Италии не менее 10 лет.

Во избежании обмана со стороны обращающихся за пособием правительство ввело уголовную ответственность за предоставление ложных данных. В частности, если проситель работает и получает зарплату наличными в конверте, предусмотрено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Вторая реформа касается понижения пенсионного возраста, которая фактически отменяет предыдущую пенсионную реформу, осуществленную под давлением ЕС техническим кабинетом в 2012 году (так называемый закон Форнеро - по имени министра труда Эльзы Фарнеро). Тогда пенсионный возраст был повышен до 67 лет, теперь он снижается на пять лет - до 62, но только в случае трудового стажа не менее 38 лет. В определенных случаях это соотношение может меняться.

Как подсчитали экономисты, данные меры требуют выделения €22 млрд из бюджета. Правительство заверяет, что эти средства изысканы, тогда как эксперты полагают, что реально выполнить написанное на бумаге будет сложно при том, что Италии поставлено условие ЕС не допускать увеличения дефицита бюджета и внешней задолженности. Против обеих мер выступает оппозиция, причем как левоцентристская Демократическая партия, так и правоцентристская "Вперед, Италия". Неудовлетворительным закон сочли и профсоюзы, указывающие, что расчет пенсионного возраста не учитывает интересы всех заинтересованных, дискриминируя ряд категорий трудящихся, включая женщин.

Скептически относятся к заявлениям итальянского правительства о том, что данные социальные меры позволят оживить экономику и привести к росту, и в Брюсселе, где Рим с трудом провел свой проекта бюджета. Пока удалось избежать начала санкционной процедуры из-за нарушения установленных норм, но для этого пришлось корректировать показатель дефицита бюджета с первоначальных 2,4% до 2,04%.

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