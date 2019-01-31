Болгария приняла решение о продлении "Турецкого потока"

31 января 2019 18:38 (UTC+04:00)

"Булгартрансгаз" принял окончательное инвестиционное решение о строительстве нового газопровода от границы с Турцией до Сербии, который примет газ "Турецкого потока", говорится в сообщении компании-оператора ГТС Болгарии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Оценочная стоимость строительства составит 2,7 миллиарда болгарских левов (около 1,4 миллиарда евро), отмечается в сообщении.

Решение было принято по итогам аукциона на бронирование мощностей в новой ГТС, в ходе которого две компании забронировали 100% будущих объемов газа.

Теперь "Булгартрансгаз" подпишет с этими компаниями обязывающие соглашения, отмечается в сообщении.

Аукцион проходил с 21 декабря по 31 января в три этапа. Заявки на участие подавали четыре компании, о своем интересе к аукциону говорил и "Газпром". Только три из четырех компаний приняли участие в первом и втором этапах аукциона, в ходе которых стороны остались недовольны условиями, предложенными друг другу. На третьем этапе "Булгартрансгаз" сократил объем предлагаемых мощностей и увеличил срок их бронирования с 15 до 20 лет. В результате, два участника согласились забронировать 100% предлагаемых объемов газа и аукцион был признан успешным.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.

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