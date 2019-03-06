Макрон выступил за налаживание связей между европейскими разведслужбами

6 марта 2019 10:39 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что разведывательные службы европейских стран должны усилить сотрудничество перед лицом террористической угрозы. Об этом французский лидер заявил во вторник в ходе выступления на учредительном заседании Европейского разведывательного колледжа - структуры, созданной в целях налаживания связей между спецслужбами стран Европы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша безопасность зависит от работы разведки. Чтобы защитить нас от террористических угроз, кибератак и шпионажа, я предложил в 2017 году создать сеть, в рамках которой разведывательные службы европейских государств могли бы вести диалог", - напомнил Макрон собравшимся в зале представителям спецслужб. Президент подчеркнул, что "верит в позитивное сочетание национального и европейского суверенитета в области разведки", где сотрудничество между странами является необходимым. "Цель колледжа будет заключаться в налаживании связей между нашими государствами, нашими службами и европейскими институтами", - подчеркнул Макрон.

Французский лидер отметил, что перед лицом угроз, в том числе терроризма, у европейских стран "нет иного выбора, кроме как объединить силы". "У нас нет другого выбора, если мы хотим получить нашу стратегическую автономию и наш настоящий суверенитет", - сказал Макрон.

Как отмечает газета Le Monde со ссылкой на представителя Елисейского дворца, колледж будет заниматься не обучением будущих разведчиков, а "установлением связей между разведывательным сообществом" и налаживанием каналов обмена опытом.

О намерении создать специальный институт для координации работы европейских спецслужб Макрон объявил в сентябре 2017 года во время встречи со студентами в Сорбонне. Тогда он назвал ее Европейской академией разведки, заявив, что организация такой структуры положительно отразилась бы на сотрудничестве разведслужб.

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