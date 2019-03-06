Макрон выступил за налаживание связей между европейскими разведслужбами

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что разведывательные службы европейских стран должны усилить сотрудничество перед лицом террористической угрозы. Об этом французский лидер заявил во вторник в ходе выступления на учредительном заседании Европейского разведывательного колледжа - структуры, созданной в целях налаживания связей между спецслужбами стран Европы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша безопасность зависит от работы разведки. Чтобы защитить нас от террористических угроз, кибератак и шпионажа, я предложил в 2017 году создать сеть, в рамках которой разведывательные службы европейских государств могли бы вести диалог", - напомнил Макрон собравшимся в зале представителям спецслужб. Президент подчеркнул, что "верит в позитивное сочетание национального и европейского суверенитета в области разведки", где сотрудничество между странами является необходимым. "Цель колледжа будет заключаться в налаживании связей между нашими государствами, нашими службами и европейскими институтами", - подчеркнул Макрон.

Французский лидер отметил, что перед лицом угроз, в том числе терроризма, у европейских стран "нет иного выбора, кроме как объединить силы". "У нас нет другого выбора, если мы хотим получить нашу стратегическую автономию и наш настоящий суверенитет", - сказал Макрон.

Как отмечает газета Le Monde со ссылкой на представителя Елисейского дворца, колледж будет заниматься не обучением будущих разведчиков, а "установлением связей между разведывательным сообществом" и налаживанием каналов обмена опытом.

О намерении создать специальный институт для координации работы европейских спецслужб Макрон объявил в сентябре 2017 года во время встречи со студентами в Сорбонне. Тогда он назвал ее Европейской академией разведки, заявив, что организация такой структуры положительно отразилась бы на сотрудничестве разведслужб.

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