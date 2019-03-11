Брюссель не планирует переговоров с Лондоном по Brexit в ближайшие дни

11 марта 2019 17:49 (UTC+04:00)

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провел телефонные переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit), однако они не согласовывали проведение каких-либо встреч по этой теме в ближайшие дни. Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Председатель [Еврокомиссии Жан-Клод] Юнкер провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг Brexit. Он подтвердил наше намерение обеспечить ратификацию соглашения по Brexit до (официально даты выхода) 29 марта, и подчеркнул, что мяч теперь находится на стороне Великобритании, - заявил Схинас. ЕК не планирует никаких встреч с Великобританией по Brexit в ближайшие дни".

Он подчеркнул, что позиция Еврокомиссии никак не изменилась, и ЕК продолжает настаивать, что предварительно согласованный Брюсселем и Лондоном текст соглашения о выходе не может быть изменен. Он также в очередной раз подтвердил, что для ЕС приоритетным сценарием остается упорядоченный выход Великобритании из ЕС.

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