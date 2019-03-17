В Словакии на большинстве избирательных участков завершились выборы президентa

Голосование на выборах президента Словакии завершилось на подавляющем большинстве избирательных участков республики. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС из-за различных нарушений два участка пока продолжают работу.

"Избирательные участки закрылись в 22:00 по среднеевропейскому времени (01:00), - отметил источник. - Из-за нарушений голосование продолжается на одном из избирательных участков города Малацки (Западная Словакия), а также на избирательном участке в селе Медзаны в районе города Прешов (Восточная Словакия)".

В городе Малацки голосование завершится в 22:35 (00:35 мск), а в селе Медзаны - в 23:16 (01:16 мск). Только после этого национальное статистическое управление начнет публикацию промежуточных итогов выборов и данных о явке.

Если в городе Малацки продолжение голосования вызвано техническими проблемами, из-за которых избирательный участок в субботу начал работать в 07:35 (09:35 мск), а не в 07:00 (09:00 мск), как остальные, то в селе Медзаны его ход более чем на один час нарушил хулиган, разбивший избирательную урну. Инцидент расследует полиция.

В голосовании могли принять участие 4 450 000 граждан республики, население которой составляет почти 5,5 миллиона человек. Организация и обеспечение процедуры всенародного волеизъявления граждан на президентских выборах обойдется государственному бюджету в 12,7 миллиона евро.

Избиратели должны определить, кто из 13 зарегистрированных кандидатов на высший государственный пост будет занимать его в течение предстоящих пяти лет. Действующий президент Андрей Киска, ставший в последние годы фигурантом громких скандалов, отказался добиваться переизбрания.

Для победы лидеру президентской гонки необходимо заручиться поддержкой не менее 50 процентов избирателей. По мнению экспертов, добиться такого успеха вряд ли удастся кому-либо из ее участников. В связи с этим уже установлена дата второго тура выборов, который состоится 30 марта. В нем побеждает кандидат, собравший в свою поддержку наибольшее количество голосов избирателей.

Срок президентских полномочий Киски истекает 15 июня 2019 года.

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