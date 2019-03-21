УЕФА оштрафовал Роналду за повтор жеста Симеоне

21 марта 2019 23:29 (UTC+04:00)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать португальского футболиста итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду за неприличный жест в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Атлетико". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

34-летний нападающий повторил непристойный жест главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне в ответной встрече 1/8 финала, прошедшей 12 марта в Турине и завершившейся со счетом 3:0 в пользу "Ювентуса". По итогам двухматчевого противостояния "Ювентус" с суммарным счетом 3:2 пробился в следующую стадию турнира.

Дисциплинарный комитет не стал дисквалифицировать футболиста, наказав его штрафом в размере €20 тыс. Такое же наказание понес и Симеоне после первой встречи. На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" сыграет с нидерландским "Аяксом", матчи пройдут 10 и 16 апреля.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА, чемпионом Европы 2016 года, бронзовым призером Кубка конфедераций - 2017.

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