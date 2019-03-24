Эвакуация людей с судна Viking Sky продлится всю ночь

24 марта 2019 04:55 (UTC+04:00)

Эвакуация людей с терпящего бедствие норвежского парома Viking Sky в море в районе губернии Мёре-ог-Ромсдал займет всю ночь. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу газета Verdens Gang.

Представитель Объединенного центра координации поисково-спасательных операций Южной Норвегии Боргхильд Эльдёен указал, что пока эвакуированы 139 из 1,3 тыс. человек.

"Мы будем проводить эвакуацию в течение ночи", - сказал он. По его словам, большинство пассажиров лайнера - британцы и американцы. Экипаж состоит из представителей разных стран.

По информации телерадиокомпании NRK, трое из эвакуированных пассажиров получили серьезные травмы и отправлены в больницу, всего пострадавших восемь. При этом не сообщается, что именно стало причиной травм.

В субботу у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсё в Ставангер, во время шторма вышел из строя один из двигателей. Сейчас судно поставлено на якорь примерно в 5 км от побережья Норвегии.

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