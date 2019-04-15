Несколько сотен пожарных участвуют в тушении огня в соборе Парижской Богоматери (ВИДЕО) (Обновлено)

15 апреля 2019 23:05 (UTC+04:00)

По меньшей мере несколько сотен пожарных участвуют в тушении огня, охватившего в понедельник вечером собор Парижской Богоматери, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что пожарные расчеты все еще продолжают прибывать.

В настоящее время пожар продолжает распространяться по крыше главного французского исторического памятника. Возникновение огня связывают с проводимыми реставрационными работами. На верхнем ярусе здания с внешней стороны установлены леса.

22:16 (GMT+4) Обрушились часы собора Парижской Богоматери, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

21:49 (GMT+4) Пожар произошел в понедельник вечером в соборе Парижской Богоматери. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Agence France-Presse (AFP).

По предварительным данным, возгорание произошло примерно в 18:50 (19:50 мск) на верхних уровнях здания и может быть связано с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами. Как свидетельствуют кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях над собором поднимаются клубы дыма. На месте работают пожарные.

Об обстоятельствах инцидента сообщила и мэр Парижа Анн Идальго. "Ужасный пожар возник в соборе Парижской Богоматери. На месте работают пожарные, мэрия тесно взаимодействует с приходом, чтобы справиться с огнем", - написала она в Twitter. Идальго также призвала парижан "не нарушать периметр безопасности, установленный вокруг собора".

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