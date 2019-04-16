Все картины собора Нотр-Дам перевезут в Лувр 19 апреля

16 апреля 2019 21:40 (UTC+04:00)

Все картины, находившиеся в соборе Нотр-Дам, будут перевезены в Лувр в пятницу, 19 апреля. Об этом сообщил во вторник министр культуры Франции Франк Риестер в эфире радиостанции RTL, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предусмотрено, что все картины, еще остающиеся в храме, будут перевезены из Нотр-Дам в пятницу в Лувр. Они будут очищены от копоти и пыли, у них будет устранена излишняя влажность. Им обеспечат хранение в надлежащих условиях с тем, чтобы в дальнейшем приступить к их реставрации", - сказал министр.

Министр пояснил, что внутри собора Нотр-Дам остаются крупные картины, в частности на стенах придела алтарной части. Это обусловлено тем, что их не удалось вынести при пожаре.

"Эти прекрасные картины XVII века не пострадали от огня, а только от дыма, и в настоящее время на них неблагоприятно воздействует влажность, возникшая в соборе от использования воды при тушении. Однако извлечь эти картины невозможно, пока не будет обеспечена безопасность для нахождения людей внутри строения. В частности, вызывает опасения состояние северного пилона церкви. Поэтому на данный момент предусмотрено, что картины будут извлечены из храма в пятницу", - сказал министр.

Он сообщил, что пожар "нанес минимальный ущерб произведениям искусства в соборе. "В большинстве случаев удалось обеспечить целостность витражей, в первую очередь больших круглых витражей северной и южной части трансепта (поперечный неф - прим. ТАСС), а также того особо крупного круглого витража-розы, который расположен на фронтоне храма, между двумя колокольнями", - сказал Риестер. В то же время он признал, что существует определенная опасность для витража северной стены, "так как нельзя исключать вероятность обрушения северного пилона".

Риестер подтвердил, что терновый венец Иисуса Христа и туника Святого Луи находятся в сейфах Лувра. "Остальные религиозные ценности перемещены в запасники Лувра. Однако несколько из таких предметов все еще пребывают внутри собора. Они будут упакованы и уже вечером во вторник перевезены в Лувр".

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