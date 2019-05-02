ЕС призывает США отменить нефтяные санкции против Ирана

Европейский Союз обеспокоен окончательным вступлением в силу санкций США в отношении нефтяного сектора Ирана, заявил в четверг в Брюсселе комиссар ЕС по вопросам климата Мигель Ариас Каньете, передает Trend со ссылкой на Deutsche Welle.

По его словам, эмбарго на импорт иранской нефти представляет собой угрозу для сохранения соглашения с Тегераном по атомной программе.

Пока Иран продолжает соблюдать условия данного договора, Евросоюз будет его также поддерживать, подчеркнул он.

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