В Лондоне впервые появятся двухэтажные автобусы, работающие на водороде

Двухэтажные городские автобусы, работающие на водородных топливных элементах, в 2020 году впервые появятся на улицах Лондона. Как сообщила в субботу газета The Times, компания Transport for London (TfL), отвечающая за работу большей части столичного общественного транспорта, разместила первый заказ на 20 красных автобусов-даблдекеров, которые не будут загрязнять городской воздух, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всем нам нужно участвовать в очистке ядовитого лондонского воздуха, и я всегда говорил, что TfL должна быть в этом деле первой, - заявил мэр британской столицы Садик Хан. - Мы выделяем рекордные £85 млн (7,2 млрд рублей по текущему курсу - прим. ТАСС) на то, чтобы сделать наши автобусы экологически чистыми, и я горжусь тем, что Лондон сейчас обладает крупнейшим в Европе парком автобусов с нулевым выхлопом".

На данный момент в Лондоне насчитывается 165 автобусов, не загрязняющих окружающую среду, а к лету эта цифра вырастет до 233. Однако даже после этого их общее число составит лишь 2,4% от всех 9400 красных автобусов, выполняющих маршруты в британской столице. Хан обещает, что Лондон полностью перейдет на автобусы с нулевым выхлопом к 2037 году, однако для этого TfL придется ежегодно заменять 500 устаревших автобусов новыми, что потребует очень больших вложений.

Каждый из дизельных даблдекеров, от которых Хан пообещал очистить городские улицы, стоит £190 тыс. (16 млн рублей). Двухэтажные дизель-электрические двухэтажные автобусы с солнечными батареями, которые начали курсировать по лондонским улицам в 2012 году, когда мэром столицы был Борис Джонсон, обходятся городскому бюджету в £350 тыс. (без малого 30 млн рублей) за штуку. При этом стоимость каждой из новых работающих на водороде машин, которые будут произведены в Северной Ирландии, составляет £500 тыс. (больше 42 млн рублей по текущему курсу), и еще £2 млн (2,6 млн рублей) уйдет на создание станций дозаправки. Примечательно, что почти половину средств на осуществление данного проекта власти Лондона успели получить за счет целевых программ Евросоюза.

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