Лидер британской палаты общин подала в отставку

23 мая 2019 01:44 (UTC+04:00)

Лидер палаты общин британского парламента Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьером страны Терезой Мэй по Brexit, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С большим сожалением и с тяжелым сердцем я покидаю правительство", — написала она в твиттере.

После этого оппозиция призвала к проведению внеочередных парламентских выборов, посчитав отставку лидера палаты общин достаточным для этого основанием.

Так, председатель Лейбористской партии Иана Лэвери заявила, что авторитет премьер-министра подорван в то время, как "консерваторы рвут себя на части, а страна пребывает в кризисе".

"Правительство устроило катастрофическую неразбериху на переговорах по Brexit, наша сталелитейная отрасль находится под угрозой…" — отметила она.

По ее словам, ради интересов страны Тереза Мэй должна уйти в отставку.

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