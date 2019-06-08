Премьер-министр Словакии: торговую войну между США и Евросоюзом необходимо предотвратить

8 июня 2019 00:55 (UTC+04:00)

Торговая война между США и Европейским союзом нанесет ущерб обеим сторонам, ее необходимо предотвратить, но ситуация пока остается неопределенной. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини на пленарном заседании XIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Решение президента США о введении таможенных пошлин на автомобили, импортируемые из стран ЕС, будет иметь серьезные негативные последствия не только для Германии, но и для других стран - членов Евросоюза, в частности для Словакии и Чехии, - отметил он. - Это сократит наш торговый оборот на миллиарды долларов. Однако негативные последствия торговой войны ощутят на себе и США. Надеюсь, что нам удастся найти такое решение, которое позволит эту войну предотвратить".

Глава словацкого правительства выразил недоумение относительно того, как США поступают со своими друзьями и союзниками и привлек внимание к встречным предложениям руководства ЕС относительно взаимного обнуления экспортных пошлин. "Мы рады, что президент США Дональд Трамп отложил на шесть месяцев реализацию своего решения о введении таможенных пошлин на продукцию европейского автопрома, - подчеркнул он. - Но мы не знаем, чем все это закончится и что произойдет по истечении этих шести месяцев. Хочется верить, что здравомыслие возобладает, выход будет найден и мы не начнем торговую войну".

Наблюдаемый в мире кризис многостороннего равноправного сотрудничества можно преодолеть посредством уважения международных правил, а не путем конфронтации, заявил Пеллегрини. "Полагаю, что в настоящий момент наблюдается определенный кризис мультилатерализма в мире, - отметил он. - Нам необходимо вернуться к этому, необходимо действовать в соответствии с международными правилами, поддерживать международные организации, такие как ООН и, в частности, Всемирную торговую организацию".

По его словам, это лучшее, что можно сделать, чтобы "вернуться к многостороннему подходу". "Мы не должны бороться друг против друга, а уважать международные правила", - подчеркнул глава словацкого правительства.

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