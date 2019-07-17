Финляндия в качестве председателя Совета ЕС займется проблемой климата

17 июля 2019 13:15 (UTC+04:00)

Борьба с изменением климата, укрепление общих ценностей Евросоюза и безопасность граждан являются приоритетами председательства Финляндии в Совете ЕС. Об этом сообщил в среду, выступая в Европарламенте, премьер-министр Финляндии Антти Ринне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши приоритеты - укрепить позицию ЕС как лидера в борьбе с изменением климата, укрепить ценности ЕС и верховенство закона, а также безопасность граждан", - указал премьер.

"Лидерство в области защиты климата означает приверженность достижению углеродной нейтральности ЕС к 2050 году. Наша цель состоит в том, чтобы к концу 2019 года достичь согласия по главным элементам этого плана", - отметил он. По его словам, решения в этой области также должны быть "социально устойчивыми". "Нужно повысить занятость путем развития биоэкономики и циркулярной экономики", - уточнил он.

Кроме того, продолжил Ринне, Финляндия планирует сотрудничать с Европарламентом по укреплению таких ценностей Евросоюза, как права человека, свобода, равноправие и верховенство закона. "Это не просто ценности, а европейская реальность", - сказал он. Ринне добавил, что в период финского председательства планируется разработать "механизм, который, в частности, свяжет получение страной финансирования ЕС с соблюдением принципа верховенства закона".

Он указал также, что "ЕС нужна позитивная и всеобъемлющая стратегия экономического роста", а также "прогресс в кооперации в обороне для обеспечения безопасности граждан". В сфере безопасности, продолжил премьер, Финляндия среди прочего планирует усилить борьбу с гибридными угрозами.

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