"Музей отвратительной еды" в Швеции будет работать постоянно

Выставка "Музей отвратительной еды", которая оказалась очень популярной и у туристов, и у местных жителей, будет доступна постоянно в торговом центре Caroli шведского города Мальме. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает "ЕвроПульс".

Посетители смогут увидеть, понюхать и попробовать 80 самых сомнительных деликатесов со всего света. Например, шведскую соленую лакрицу, шотландский хаггис (бараний желудок, начиненный потрохами со специями), деликатесный сыр из Сардинии касу марцу, содержащий личинки сырной мухи, и обладающий специфичным запахом плод растения дуриан из Юго-Восточной Азии.

Выставка "Музей отвратительной еды" открылась в Мальмё в конце 2018 года и вызвала большой интерес. Она проработала до 27 января 2019 года, а затем отправилась в турне по разным странам.

Создатели музея считают, что, рассматривая экспонаты, посетители получают возможность пересмотреть свои представления об "отвратительной" еде. Это может быть полезно, если человечеству придется искать новые источники пищи в условиях меняющегося климата или роста населения планеты.

Ранее один из организаторов выставки, психолог Самуель Вест, рассказывал, что производство, к примеру, мяса сегодня требует больших энергетических затрат, и поэтому ведутся дискуссии об альтернативных источниках белка. Идея есть насекомых или произведенное в лаборатории мясо у многих сегодня вызывает отвращение, что, вполне возможно, может измениться в будущем. Он также заметил, что представление о том, что отвратительно, меняется со временем. Двести лет назад, пояснил он, омары считались едой для заключенных и рабов, а сегодня это деликатес и роскошь.

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