В Польше поддержали выход США из ДРСМД

Польша полностью поддерживает выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил МИД страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Польша вместе со всеми союзниками полностью поддерживает решение США о выходе из договора об РСМД", - говорится в сообщении польского МИД в Twitter.

Ведомство подчеркнуло, что решение США - "понятная реакция на нарушение Россией договора".

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

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