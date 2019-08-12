Во Франции поймали туристов, ехавших на пяти Porsche быстрее 200 км/ч

12 августа 2019 20:10 (UTC+04:00)

Французские жандармы лишили прав и оштрафовали на 750 евро иностранных туристов, разогнавшихся на пяти автомобилях Porsche быстрее 200 километров в час, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Красная карточка. Трасса А89: пятеро иностранных туристов зафиксированы радаром на скорости более 200 километров в час за рулем их арендованных болидов", - говорится в аккаунте французской жандармерии в сети Twitter.

Сообщение сопровождает фотография из "кармана" на трассе, где стоят пять автомобилей Porsche 911, рядом с которыми, видимо, запечатлены лихачи, чьи лица размыты. Любовь к скорости обернулась иностранцам лишением прав и штрафом в размере 750 евро с каждого.

Национальная принадлежность нарушителей порядка в сообщении жандармерии не указывается, однако телеканал BFMTV сообщает, что речь идет о туристах из Кореи в возрасте от 27 до 38 лет, прибывших во Францию на недельный отпуск.

Телеканал отмечает, что поймавшие нарушителей полицейские управляли Renault Megane RS.

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