Конте согласился возглавить новое правительство Италии и назвал его состав

Джузеппе Конте, возглавлявший прежнее коалиционное правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лиги", остается премьер-министром в новом кабинете. Об этом заявил в среду генеральный секретарь пресс-службы президента республики Уго Дзампетти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Джузеппе Конте принял мандат председателя Совмина. Новое правительство во главе с Конте будет приведено к присяге в четверг в 10:00 (11:00 мск)", - объявил он.

Церемония приведения к присяге состоится в президентском Квиринальском дворце. Затем вопрос о доверии новому правительству будет вынесен на голосование в обеих палатах парламента. Возможно, это состоится до конца этой недели, и тогда новые министры полностью войдут в должность.

Джузеппе Конте также обнародовал список своего кабинета. Он объявил о нем в среду после встречи с президентом Серджо Маттареллой. Его заявление транслировалось в прямом эфире канала RaiNews 24.

Конте заявил, что лидер "Движения "5 звезд" Луиджи Ди Майо возглавит МИД Италии.

"Министр иностранных дел и международного сотрудничества - Луиджи Ди Майо", - сообщил он, зачитывая список своего кабмина, который он представил главе государства и получил согласие на его формирование. В предыдущем кабинете 33-летний Ди Майо был вице-премьером (одним из двух) и министром экономического развития, труда и социальной политики.

Состоявшее в бывшем коалиционном правительстве с "Лигой" "Движение" после его распада достигло соглашения с бывшими оппонентами из ДП о формировании альтернативного парламентского большинства. Таким образом, удалось избежать досрочного голосования.

Как сообщил премьер-министр, МВД возглавит женщина - префект Милана Лучана Ламорджезе. Как уточняют местные СМИ, ее линия в отношении миграции более гибкая, чем у ее предшественника - лидера "Лиги" Маттео Сальвини, который нещадно боролся с прибывающими по морю нелегалами. Министерство экономики возглавит евродепутат от ДП, глава комиссии по экономическим и валютным проблемам Европарламента Роберто Гуалтьери.

Из старого коалиционного кабинета "Движения" и "Лиги" осталось только два министра - оба представители "пятизвездных": Серджо Коста - министр по вопросам окружающей среды и Альфонсо Бонафеде - министр юстиции. На пост министра культуры и туризма возвращается Дарио Франческини, занимавший это кресло в правительствах ДП - Маттео Ренци (2014-2016) и Паоло Джентилони (2017).

Любопытно, что в это правительство вошел представитель небольшой партии "Свободные и равные" Роберто Сперанца, который займет кресло министра здравоохранения. Это означает, что новое большинство может рассчитывать на поддержку этой партии, которая особенно важна в Сенате (верхней палате парламента).

Всего в кабинет вошел 21 министр и статс-секретарь Совмина, из них 11 представляют "Движение", девять - ДП, семь - женщин.

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