Ливия согласилась пересмотреть меморандум о миграции

7 ноября 2019 00:50 (UTC+04:00)

Правительство национального согласия Ливии выразило готовность пойти навстречу итальянской стороне и пересмотреть меморандум о сотрудничестве по нелегальной миграции, сообщила глава МВД Италии Лучана Ламорджезе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В феврале 2017 года Италия и Ливия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия нелегальной миграции. Документ предусматривал наращивание сотрудничества в борьбе с торговлей людьми и контрабандой, усиление границ и предотвращение незаконного их пересечения. Срок действия соглашения истекает в феврале 2020 года.

В среду Ламорджезе выступила в Палате депутатов итальянского парламента, представив "Оперативный гуманитарный план", который Италия намерена передать на обсуждение ливийской стороне.

"В 2017 году "миграционные потоки вызывали тревогу, сегодня они сократились, но падение внимания к динамике миграции и гуманитарным рискам неоправданно. По сравнению с 2017 годом поток мигрантов из Ливии сократился, как и число жертв на море. Меморандум способствовал этим результатам, но также позволил избежать изоляции ливийских властей", - заявила Ламорджезе.

По ее словам, в новом итальянском плане содержатся предложения по организации гуманитарных коридоров и созданию центров содержания мигрантов под эгидой ООН. Также документ предусматривает усиление контроля над южными ливийскими границами и проекты по оказанию помощи спасательным службам, больницам и школам африканской страны.
"Ливийские коллеги приветствовали предложение Италии и выразил готовность пересмотреть текст меморандума", - сказала министр.

Согласно данным МВД Италии, в 2018 году в Италию по морю прибыли 23 тысячи мигрантов, тогда как в 2017 году их число едва не превысило 120 тысяч.

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