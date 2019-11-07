Столтенберг: США обеспокоены возрастающей ролью Китая в мире

7 ноября 2019 17:57 (UTC+04:00)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что США обеспокоены тем, что Китай занимает все большее место на мировой арене, и советует Вашингтону в этой ситуации поддерживать тесные отношения с друзьями, потому что единство обеспечивает силу, сообщает передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В США они обеспокоены "размером" Китая. США всегда были самыми крупными, самой большой экономикой, с самыми передовыми технологиями, самыми большими во всем. Китай сейчас становится больше, с большей экономикой, с большим ВВП, увеличивает военные расходы и развивает технологии", - сказал Столтенберг, выступая в четверг в исследовательском центре в Германии.

"Я сказал американцам: если вы обеспокоены "размером", тогда вам нужно держать ближе к себе своих друзей, потому что вместе мы действительно "большие", - отметил он.

Генсек НАТО также высказал мнение, что "США не бросают Европу, а совсем наоборот".

"Парадокс заключается в том, что, несмотря на различия, которые мы видим между союзниками по НАТО, Европа и Северная Америка сегодня делают вместе больше, чем в течение многих лет. США инвестируют в безопасность Европы, с большим количеством войск, инфраструктуры и большим числом учений", - отметил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Джек Ма вновь возглавил список самых богатых людей Китая
Китай 17:18
Представитель США прокомментировала задержание инспектора МАГАТЭ в Иране
Ядерная программа 17:07
Facebook и Twitter опробовали методы борьбы с фейками на губернаторских выборах в США
США 15:22
ВВС США приостанавливают учебные полеты на севере Японии
США 13:40
В Китае назвали условие для достижения первой части торговой сделки с США
Китай 12:43
При стрельбе в закусочной в США погиб человек
США 10:17
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного аргентинского коллегу
Политика 18:13
В связи с муниципальными выборами в Азербайджане будет напечатано свыше 5 млн избирательных бюллетеней
Политика 18:05
Число обратившихся для участия в муниципальных выборах в Азербайджане превысило 28 тыс. - ЦИК
Политика 18:01
Azercell огласила услуги «Мобильной глазной клиники»
Общество 17:57
Новым властям Армении стали безразличны резолюции международных организаций — Евгений Михайлов
Армения 17:57
В иранской провинции Фарс будут реализованы проекты стоимостью свыше $ 1 млрд
Экономика 17:56
Роль Азербайджана в трехсторонних форматах может стать ключевой - Дмитрий Родионов
Политика 17:51
Президент Ильхам Алиев выделил 45 млн манатов на строительство ж/д Ляки-Габала
Политика 17:50
ЦИК: Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане обратились 12 партий
Политика 17:44