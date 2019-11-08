Австрия готова предоставить площадку для переговоров по СВПД

8 ноября 2019 10:23 (UTC+04:00)

Австрия всегда готова предоставить площадку для переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил журналистам директор департамента по вопросам разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения МИД Австрии Томаш Хайноци, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не можем вмешаться, но мы всегда готовы предоставить площадку для дальнейших переговоров", - заявил он на Московской конференции по нераспространению.

Дипломат добавил, что "это постоянное предложение". "Вы знаете, что СВПД согласовывалась в Вене, последующие встречи на уровне старших должностных лиц проходили в Вене", - добавил он.

Хайноци также выразил обеспокоенность текущей ситуацией вокруг соглашения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Иране произошло сильное землетрясение, есть погибшие и пострадавшие
Общество 09:32
КНР надеется, что Иран будет придерживаться обязательств по ядерной сделке
Другие страны 08:47
На северо-западе Ирана в результате землетрясения погибли три человека
Другие страны 06:01
МАГАТЭ призвало Иран не препятствовать выезду из этой страны инспекторов агентства
Другие страны 7 ноября 22:27
Меркель считает, что ситуация вокруг Ирана становится все сложнее
Другие страны 7 ноября 21:59
Роль Азербайджана в трехсторонних форматах может стать ключевой - Дмитрий Родионов
Политика 7 ноября 17:51
Лента новостей
В Ашхабаде проводится региональная конференция по административному праву
Туркменистан 10:35
DOST закупит компьютерную технику и оборудование
Финансы 10:19
Официальный курс маната к мировым валютам на восьмое ноября
Финансы 10:16
Красная и зеленая линии Бакметрополитена будут разделены (Эксклюзив)
Бизнес 10:16
"КТК-Казахстан" вновь продлил тендер на поставку телекоммуникационного оборудования
Тендеры 10:06
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 10:04
Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Индии на уровне "Baa2" до негативного
Другие страны 09:59
Сейсмослужба Азербайджана: Афтершоки продолжаются
Происшествия 09:56
Epsilon увеличила приток газа на двух месторождениях Узбекистана
Энергетика 09:54