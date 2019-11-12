Страны ЕС договорились усилить возможности предупреждения о ракетной угрозе

12 ноября 2019 16:32 (UTC+04:00)

Страны ЕС утвердили во вторник совместный оборонный проект, направленный на усиление возможностей по раннему предупреждению о ракетных угрозах и противодействия им. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в материалах ЕС.

Совет ЕС утвердил во вторник дополнительный перечень из 13 совместных европейских оборонных проектов, охватывающих сферы биологической и химзащиты, космоса и кибербезопасности. Среди них фигурирует и проект, получивший название TWISTER ("Своевременное предупреждение и перехват с космическим наблюдением театра военных действий").

"Спектр угроз на европейской территории эволюционирует в сторону более сложных и развивающихся воздушных угроз, особенно в ракетной сфере. Проект направлен на укрепление способности европейцев эффективнее обнаруживать, отслеживать и противодействовать этим угрозам", - говорится в кратком описании проекта.

Достичь этой задачи предполагается "посредством сочетания расширенных возможностей для раннего предупреждения космического базирования и эндоатмосферных перехватчиков".

Проект, в котором задействованы Франция, Финляндия, Италия, Нидерланды и Испания, "способствует развитию самостоятельной способности Европы вносить свой вклад в противоракетную оборону НАТО".

Ранее НАТО подтвердила, что получила письмо от РФ с предложением о введении моратория на размещение РСМД, однако не считает такое предложение заслуживающим доверия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Франция возглавит подготовку европейских армий к совместным действиям
Европа 17:28
Евросоюз выделит 1 трлн евро на защиту климата
Европа 10 ноября 11:01
США предпочли бы отсутствие барьеров в торговле с ЕС
США 8 ноября 16:42
Еврокомиссия считает, что не нарушала обещание не пересматривать соглашение по Brexit
Европа 6 ноября 16:26
В ЕС считают соглашение правительства Йемена и сепаратистов важным шагом на пути к миру
Европа 6 ноября 06:40
Макрон: торговое соглашение Китая и США должно учитывать интересы других стран
Другие страны 5 ноября 07:19
Лента новостей
Железные дороги Казахстана реализуют проекты совместно с российскими компаниями
Бизнес 18:10
Новое дыхание: концерт в честь Дня Государственного флага Азербайджана (ФОТО)
Культура 18:05
Объем транспортировки нефти через порты Казахстана превысил 1,5 млн тонн
Бизнес 18:02
Крупнейшее предприятие в сфере машиностроения определилось с новым направлением экспорта
Бизнес 18:01
Наша Конституция и национальная идеология
Политика 17:59
В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО)
Общество 17:54
В праздничные дни скоростным поездом Баку-Гянджа было перевезено 2389 пасажиров
Общество 17:52
Азербайджанская компания разработала новый вид халяльной колбасы
Бизнес 17:49
О климатических изменениях в Азербайджане в результате глобального потепления
Общество 17:47