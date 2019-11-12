Страны ЕС договорились усилить возможности предупреждения о ракетной угрозе

Страны ЕС утвердили во вторник совместный оборонный проект, направленный на усиление возможностей по раннему предупреждению о ракетных угрозах и противодействия им. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в материалах ЕС.

Совет ЕС утвердил во вторник дополнительный перечень из 13 совместных европейских оборонных проектов, охватывающих сферы биологической и химзащиты, космоса и кибербезопасности. Среди них фигурирует и проект, получивший название TWISTER ("Своевременное предупреждение и перехват с космическим наблюдением театра военных действий").

"Спектр угроз на европейской территории эволюционирует в сторону более сложных и развивающихся воздушных угроз, особенно в ракетной сфере. Проект направлен на укрепление способности европейцев эффективнее обнаруживать, отслеживать и противодействовать этим угрозам", - говорится в кратком описании проекта.

Достичь этой задачи предполагается "посредством сочетания расширенных возможностей для раннего предупреждения космического базирования и эндоатмосферных перехватчиков".

Проект, в котором задействованы Франция, Финляндия, Италия, Нидерланды и Испания, "способствует развитию самостоятельной способности Европы вносить свой вклад в противоракетную оборону НАТО".

Ранее НАТО подтвердила, что получила письмо от РФ с предложением о введении моратория на размещение РСМД, однако не считает такое предложение заслуживающим доверия.

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